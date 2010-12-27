Артисты-инвалиды выступят на сцене театра Ленсовета

Студия "Безусловный театр" подарит петербуржцам сразу два спектакля в рамках одного вечера.

В Петербурге артисты с ограниченными возможностями поставят два масштабных спектакля на сцене Театра имени Ленсовета. Уже 17 мая здесь покажут постановки "Свадьба: сказка и быль", а также "Волшебное кольцо" от студии "Безусловный театр". Это петербургский проект, возглавляемый Евгением Царевым. Все актеры театра являются людьми с ограниченными возможностями: артисты выступают, несмотря на инвалидности разной степени. Многие из исполнителей "Безусловного театра" прикованы к инвалидному креслу, что не мешает им полностью выкладываться на сцене.

В первом действии — зрителей ждет комедийная постановка по пьесе Зощенко "Свадьба". Во втором действии петербуржцы покажут свою версию любимой сказки Бориса Шергина "Волшебное кольцо".

Отметим, что студия "Безусловного театра" — это студия первого в России профессионального театра, объединившая талантливых артистов с различными видами инвалидности. Узнать подробности о премьере и жизни самого объединения можно в официальной группе театра-студии.