Арестованных за митинг доставили в спецприемник на Захарьевской

Участники митинга на Марсовом поле отправляются в спецприемник ГУ МВД на Захарьевской улице. Шестнадцать человек, осужденных Фрунзенским судом, доставили из 27-го отдела полиции.

По данным "Фонтанки", к полудню 14 июня администрация спецприемника начала прием арестантов, которые получили от пяти до десяти суток за участие в несанкционированной акции на Марсовом поле в День России.



Шестнадцать человек прибыли в автобусе из 27-го отдела полиции на Будапештской улице. Дела осужденных накануне и сегодня ночью рассматривал Фрунзенский районный суд.



Всего Фрунзенский суд рассмотрел материалы в отношении 54 человек. Под арест за неповиновение полиции отправлены 43. Поступление других участников в спецприемник ожидается в течение дня.