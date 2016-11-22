Сериал "Американская история ужасов" продлили еще на два сезона. А 7 сезон фанаты могут ждать уже осенью этого года.

Администрация телеканала FX смилостивилась над фанатами сериала "Американская история ужасов" и продлила его еще на два сезона. Всего в ближайшем будущем Райан Мерфи и Брэд Фэлчак будут трудиться над тремя сезонами: объявленным ранее седьмым, а также восьмым и девятым. Премьерный показ серий "Американская история ужасов" 7 сезон начнется осенью этого года. Два 8 и 9 сезоны покажут в 2018 и 2019 году соответственно.

Сейчас идет работа над седьмым эпизодом. Есть некоторые теории о теме сериала. Каждый сезон сериала имеет свою тему, которая переносит действия в то или иное место и время. Первый сезон "Американской истории ужасов" был посвящен проклятому дому, второй – психбольнице, третий – ведьмам, четвертый – цирку уродов, пятый – вампирам и отелю, шестой – застрявшему во времени поселению первопроходцев. Окончание шестого сезона и намеки в официальном Twitter сериала заставили поклонников сделать вывод, что история следующего сезона развернется на корабле. Возможно, события будут посвящены пиратам.

Райан Мерфи намекнул, что в 7 сезоне вернутся любимые герои из четвертого сезона "Фрик шоу". Там выжили четыре основных героя: сиамские близнецы Бетт и Дот Тэтлер, человек-лобстер Джимми Дарлинг, трехгрудая женщина Дезире Дюпри и хозяйка шоу Эльза Марс. Возвращения Джессики Лэнг все фанаты ждут с особым волнением. Хотя надеется на появление всех этих героев не стоит. Перед шестым сезоном Мерфи уверял, что в нем появятся герои второго сезона. Но в итоге сняли только Лану Лэнг.

Кстати, уже подтверждено, что в новом сезоне появятся любимчики публики Эван Питерс и Сара Полсон.

Шестой сезон "Американской истории ужасов" начался 16 сентября прошлого года. А последнюю серию показали 16 ноября. Поклонники считают, что на этот раз создатели уже немного перемудрили. Зато они вернули в историю героиню Сары Полсон –Лану Лэнг, которая была главное героиней второго сезона. На этот раз весь сериал можно было поделить на две части. Сначала он был стилизован под ТВ-шоу "Мой кошмар в Роанок". Но позже оказалось, что это было шоу в шоу. И актеры в сериале играли актеров. Окончательно запутав всех, шестой сезон посередине серий резко изменился. Героев стало в два раза больше, а действия развивались еще быстрее. В итоге из всех выжила только одна участница шоу, но и она пожертвовала собой ради дочери в финальном эпизоде.

Сериал "Американская история ужасов" выходит в эфир с 2011 года. Сезоны традиционно начинают показывать осенью, чтобы одна из серий пришлась на Хэллоуин. Каждый сериал берет один определенный тип фильмов ужасов и собирает в своих сериях все возможные связанные с этим вещи. С сериале появляются серийные убийцы, призраки, ведьмы. Основной актерский состав сериала почти не меняется, а герои лишь примеряют на себя разные роли. За более чем пять лет существования сериал собрал 15 премий "Эмми" и два "Золотых глобуса". Но самое главное история собрала огромную толпу фанатов, которая с нетерпением ждет каждую новую серию.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо 5 сезона сериала