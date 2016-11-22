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Сериал "Американская история ужасов" продлили еще на два сезона

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Сериал "Американская история ужасов" продлили еще на два сезона. А 7 сезон фанаты могут ждать уже осенью этого года.

Администрация телеканала FX смилостивилась над фанатами сериала "Американская история ужасов" и продлила его еще на два сезона. Всего в ближайшем будущем Райан Мерфи и Брэд Фэлчак будут трудиться над тремя сезонами: объявленным ранее седьмым, а также восьмым и девятым. Премьерный показ серий "Американская история ужасов" 7 сезон начнется осенью этого года. Два 8 и 9 сезоны покажут в 2018 и 2019 году соответственно.

Сериал "Американская история ужасов" продлили еще на два сезона

Сейчас идет работа над седьмым эпизодом. Есть некоторые теории о теме сериала. Каждый сезон сериала имеет свою тему, которая переносит действия в то или иное место и время. Первый сезон "Американской истории ужасов" был посвящен проклятому дому, второй – психбольнице, третий – ведьмам, четвертый – цирку уродов, пятый – вампирам и отелю, шестой – застрявшему во времени поселению первопроходцев. Окончание шестого сезона и намеки в официальном Twitter сериала заставили поклонников сделать вывод, что история следующего сезона развернется на корабле. Возможно, события будут посвящены пиратам.

Сериал "Американская история ужасов" продлили еще на два сезона

Райан Мерфи намекнул, что в 7 сезоне вернутся любимые герои из четвертого сезона "Фрик шоу". Там выжили четыре основных героя: сиамские близнецы Бетт и Дот Тэтлер, человек-лобстер Джимми Дарлинг, трехгрудая женщина Дезире Дюпри и хозяйка шоу Эльза Марс. Возвращения Джессики Лэнг все фанаты ждут с особым волнением. Хотя надеется на появление всех этих героев не стоит. Перед шестым сезоном Мерфи уверял, что в нем появятся герои второго сезона. Но в итоге сняли только Лану Лэнг.

Кстати, уже подтверждено, что в новом сезоне появятся любимчики публики Эван Питерс и Сара Полсон.

Сериал "Американская история ужасов" продлили еще на два сезона

Шестой сезон "Американской истории ужасов" начался 16 сентября прошлого года. А последнюю серию показали 16 ноября. Поклонники считают, что на этот раз создатели уже немного перемудрили. Зато они вернули в историю героиню Сары Полсон –Лану Лэнг, которая была главное героиней второго сезона. На этот раз весь сериал можно было поделить на две части. Сначала он был стилизован под ТВ-шоу "Мой кошмар в Роанок". Но позже оказалось, что это было шоу в шоу. И актеры в сериале играли актеров. Окончательно запутав всех, шестой сезон посередине серий резко изменился. Героев стало в два раза больше, а действия развивались еще быстрее. В итоге из всех выжила только одна участница шоу, но и она пожертвовала собой ради дочери в финальном эпизоде.

Сериал "Американская история ужасов" продлили еще на два сезона

Сериал "Американская история ужасов" выходит в эфир с 2011 года. Сезоны традиционно начинают показывать осенью, чтобы одна из серий пришлась на Хэллоуин. Каждый сериал берет один определенный тип фильмов ужасов и собирает в своих сериях все возможные связанные с этим вещи. С сериале появляются серийные убийцы, призраки, ведьмы. Основной актерский состав сериала почти не меняется, а герои лишь примеряют на себя разные роли. За более чем пять лет существования сериал собрал 15 премий "Эмми" и два "Золотых глобуса". Но самое главное история собрала огромную толпу фанатов, которая с нетерпением ждет каждую новую серию.

Сериал "Американская история ужасов" продлили еще на два сезона

Фото: кадры из сериала

Видео: промо 5 сезона сериала

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Категории: Кино

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