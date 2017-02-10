Алиса Вокс: не боюсь негативных комментариев в Сети

Вчера, 9 февраля, гостем проекта "Открытая студия" на Piter.TV стала певица Алиса Вокс. Экс-вокалистка "Ленинграда", а ныне сольная исполнительница около получаса находилась в прямом эфире и отвечала на вопросы о своем творчестве. Девушка призналась, что ее не напугала негативная реакция на трек "Держи" (кавер на песню Кузьмы Скрябина), с которым она и дебютировала после ухода из "Ленинграда".
"Что ты не сделай, все равно найдутся те, кто скажет "Нет!". Если бы я начала сразу с авторских композиций, людям бы не понравилось, что они сделаны не в стилистике "Ленинграда". Если бы я сделала песни в этом духе, то нашлись бы другие люди, которым что-то и в них не понравилось. Просто нельзя ориентироваться на мнение людей, которые твердят "нет-нет, не то". Их все равно всегда очень много", - считает Алиса Вокс.
Впрочем, по мнению очаровательной блондинки, обилие негатива в комментах не отображает реальное положение дел в мире слушателей. Она считает, что на каждый злой отзыв приходится несколько "лайков", которые довольные слушатели ленятся ставить.