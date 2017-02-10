Алиса Вокс: не боюсь негативных комментариев в Сети

Алиса Вокс рассказала Каналу Piter.TV, что ее не пугает критика в Интернете. Более того, у певицы есть свое объяснение агрессивной природы слушателя в Сети.

Вчера, 9 февраля, гостем проекта "Открытая студия" на Piter.TV стала певица Алиса Вокс. Экс-вокалистка "Ленинграда", а ныне сольная исполнительница около получаса находилась в прямом эфире и отвечала на вопросы о своем творчестве. Девушка призналась, что ее не напугала негативная реакция на трек "Держи" (кавер на песню Кузьмы Скрябина), с которым она и дебютировала после ухода из "Ленинграда".

"Что ты не сделай, все равно найдутся те, кто скажет "Нет!". Если бы я начала сразу с авторских композиций, людям бы не понравилось, что они сделаны не в стилистике "Ленинграда". Если бы я сделала песни в этом духе, то нашлись бы другие люди, которым что-то и в них не понравилось. Просто нельзя ориентироваться на мнение людей, которые твердят "нет-нет, не то". Их все равно всегда очень много", - считает Алиса Вокс.

Впрочем, по мнению очаровательной блондинки, обилие негатива в комментах не отображает реальное положение дел в мире слушателей. Она считает, что на каждый злой отзыв приходится несколько "лайков", которые довольные слушатели ленятся ставить.

"Тут есть очень важный момент. Человек, которому понравилась песня, он ее послушает, добавит в плей-лист и ничего не напишет. А тот, кому не понравилось, обязательно напишет гадость. Наши люди всегда скорее оставят негативный отзыв, чем позитивный. Поэтому визуально негатива в Интернете много, но людей, которым понравилось, их все равно больше", - говорит Алиса.

Самой же певице наплевать на мнение хейтеров. Она ставит на первое место не PR и общение в социальных сетях, а творчество и эксперимент.

"Так что я не прислушиваюсь к мнению комментаторов, я не боюсь их. Было бы ошибкой продолжать двигаться в узком ключе из страха перед экспериментом и творчеством. Это не мой путь!", - сказала девушка.