Игорь Албин: Станция "Беговая" будет сдана в 2019 году

Вице-губернатор Петербурга признал, что строящаяся станция метро "Беговая" будет введена в 2019 году, после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом Игорь Албин рассказал на пресс-конференции в Доме журналиста.

Как сообщает "Конкретно.ру", вице-губернатор Петербурга признал, что строящаяся станция метро "Беговая" будет введена в 2019 году, после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом Игорь Албин рассказал на пресс-конференции в Доме журналиста.



При этом станция метро "Новокрестовская" будет сдана в мае 2018 года, подчеркнул он. С опережением на три месяца идет реконструкция Тучкова моста.



Стоит сказать, что проходку двухпутного тоннеля на Невско-Василеостровской линии метрополитена планировалось завершить к концу мая 2017 года. Общая сметная стоимость перегона от «Приморской» до «Беговой» составляет 36,8 млрд рублей.