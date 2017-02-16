Видео из Абхазии: регион утопает в снегу, движения парализовано, коммунальщики не справляются

Аномальный снегопад обрушился на Абхазию. За сутки на большей части Республики выросли сугробы.

Накануне ночью, 15 февраля, на Абхазию обрушился снегопад. За несколько часов выпало неутешительное количество осадков, сугробы росли как на дрожжах. Из-за столько аномальной погоды коммунальщики не успевают справиться со всеми навалившимися, в прямом смысле, проблемами, будь то чистка дорог или неполадки с электричеством. К такому повороту событий администрация Республики явно не была готова.

Петербурженка, которая несколько лет прожила в Абхазии, рассказывает, что на её памяти были такие снегопады, однако их можно назвать скорее отклонениями от нормы, нежели типичным явлением. Пару лет назад из-за такого мокрого снега нередко обрушались кровли зданий.

Впрочем, в ближайшее время снег закончится. Уже завтра в Сухуме обещают солнечную погоду без осадков, а в пятницу столбик термометра поднимется и вовсе до +8 градусов.

Пока коммунальщики мужественно противостоят сюрпризам погоды, местные жители и туристы делятся сказочными снимками зимней Абхазии в соцсетях.

Видео: David Zhvania

Фотографии: инстаграм, kdkmsk/ abkhaziya.travel/ xto_mixa