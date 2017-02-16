Видео из Абхазии: регион утопает в снегу, движения парализовано, коммунальщики не справляются

Накануне ночью, 15 февраля, на Абхазию обрушился снегопад. За несколько часов выпало неутешительное количество осадков, сугробы росли как на дрожжах. Из-за столько аномальной погоды коммунальщики не успевают справиться со всеми навалившимися, в прямом смысле, проблемами, будь то чистка дорог или неполадки с электричеством. К такому повороту событий администрация Республики явно не была готова.
Петербурженка, которая несколько лет прожила в Абхазии, рассказывает, что на её памяти были такие снегопады, однако их можно назвать скорее отклонениями от нормы, нежели типичным явлением. Пару лет назад из-за такого мокрого снега нередко обрушались кровли зданий.
Впрочем, в ближайшее время снег закончится. Уже завтра в Сухуме обещают солнечную погоду без осадков, а в пятницу столбик термометра поднимется и вовсе до +8 градусов.
Пока коммунальщики мужественно противостоят сюрпризам погоды, местные жители и туристы делятся сказочными снимками зимней Абхазии в соцсетях.
Видео: David Zhvania
Фотографии: инстаграм, kdkmsk/ abkhaziya.travel/ xto_mixa