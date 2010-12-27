Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
6-я армия ВВС и ПВО готовит сюрприз для участников МВМС-2017
Сегодня, 13:07
0
Shdaria
194

6-я армия ВВС и ПВО готовит сюрприз для участников МВМС-2017

0
 
 

В рамках МВМС-2017 6-армия порадует участников приветственным пролетом.

Как стало известно Piter.tv, в Петербурге на Международном военно-морском салоне - 2017 6-я армия ВВС и ПВО организует сюрприз для участников, приветствуя их пролетом.

6-я Ленинградская Краснознамённая армия ВВС И ПВО Западного военного округа - оперативное объединение Военно-воздушных сил Российской Федерации, Воздушно-космических сил Российской Федерации. 

Напомним, что с 28 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет Восьмой Международный военно-морской салон. 

Тематика Салона включает: кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии. Большие площади экспозиции занимают компании, поставляющие судовое комплектующее оборудование и материалы, приборы и электронные компоненты, информационные технологии, консалтинговые, финансовые и страховые услуги в сфере проектирования, строительства кораблей и создания вооружений.
 
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
 
Показать на карте
Теги: 6-я армия ввс и пво , мвмс-2017 , новости спб , петербург , петербург новости , сюрприз
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5