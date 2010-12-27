6-я армия ВВС и ПВО готовит сюрприз для участников МВМС-2017

В рамках МВМС-2017 6-армия порадует участников приветственным пролетом.

Как стало известно Piter.tv, в Петербурге на Международном военно-морском салоне - 2017 6-я армия ВВС и ПВО организует сюрприз для участников, приветствуя их пролетом.

6-я Ленинградская Краснознамённая армия ВВС И ПВО Западного военного округа - оперативное объединение Военно-воздушных сил Российской Федерации, Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Напомним, что с 28 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет Восьмой Международный военно-морской салон.

Тематика Салона включает: кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии. Большие площади экспозиции занимают компании, поставляющие судовое комплектующее оборудование и материалы, приборы и электронные компоненты, информационные технологии, консалтинговые, финансовые и страховые услуги в сфере проектирования, строительства кораблей и создания вооружений.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации