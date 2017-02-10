23-летний водитель без прав протаранил пассажирский автобус в Нижнем Новгороде

Отечественное авто от лобового столкновения превратило в груду железа

Сегодня ночью, 10 февраля, в Лысковском районе Нижегородской области произошло столкновение отечественной легковушки и пассажирского автобуса "Мерседес".

Около 3 часов ночи на 481 километре трассы "Москва - Уфа" водитель 1993 года рождения при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. От мощного удара легковушку превратило в груду железа. Но водителю и пассажиру "Лады" несказанно повезло.

Пассажир легковой машины не пострадал, а водителя, после того как его извлекли из авто спасатели, госпитализировали в больницу. О пострадавших в автобусе не сообщается.

Как сообщает NN.RU со ссылкой на УГИБДД по Нижегородской области, молодой человек не имел права управлять автомобилем, так как лишен прав на управление транспортным средством.

Видео: архив Piter.TV

Фото: NN.RU