В Японии около 2000 литров соляной кислоты залило дорогу после ДТП

Авария произошла в городе Сасэбо в префектуре Нагасаки. Информации о пострадавших не поступало.

Страшные последствия обычной аварии угрожают жителям префектуры Нагасаки в Японии. В городе Сасэбо произошло ДТП с участием грузовика. В результате ЧП повредился груз тяжеловоза – контейнер с соляной кислотой. Всего в емкости было около двух тысяч литров кислоты. Опасное вещество сразу же разлилось по дороге. Также часть химиката попал в воды расположенной неподалеку реки Аиноура. Власти региона призывают жителей не приближаться к ее берегам и не подпускать животных.

По предварительным данным, причиной ЧП стала обледеневшая дорога. Информации о пострадавших не поступало.

С ноябре мы рассказывали, что пьяный ревнивец из Петербурга облил свою возлюбленную литром серной кислоты. Инцидент произошел в марте 2016 года. Мужчина запасся опасным веществом и вылил его на свою девушку, когда та спала. В результате у женщины появились серьезные химические ожоги. Врачи не смогли спасти пострадавшую.

Видео: NHK News Web