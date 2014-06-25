В 2026 году откроется зал Славы подводника Александра Маринеско в Петербурге

Экспозиция в Центральном военно-морском музее расскажет о легендарном подводнике и его "атаке века".

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в 2026 году откроется Зал Славы, посвященный легендарному командиру подводной лодки С-13 Герою Советского Союза Александру Маринеско. О создании масштабной экспозиции сообщил председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

Проект реализуется по поручению губернатора Александра Беглова в год 80-летия Великой Победы. В экспозицию войдут личные вещи подводника, ранее не публиковавшиеся фотографии и документы из государственных архивов и семейных коллекций, модели подводных лодок, награды, а также интерактивные инсталляции, рассказывающие о героической и трагической судьбе капитана.

"Новый зал призван лучше познакомить молодых людей, школьников и студентов с героическими страницами истории" Федор Болтин

Александр Маринеско вошел в историю как самый результативный командир-подводник Великой Отечественной войны. 30 января 1945 года его экипаж потопил в Балтийском море нацистский лайнер "Вильгельм Густлофф" водоизмещением 25,5 тысяч тонн, на борту которого находились около 100 экипажей немецких подлодок. Эта операция, названная "атакой века", стала одной из самых знаковых в истории военно-морского флота.

Подготовкой экспозиции займутся специалисты Центрального военно-морского музея и Музея истории подводных сил имени Александра Маринеско, который работает в Петербурге с 1997 года.