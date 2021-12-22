Предполагаемого виновника ДТП с полицейским в Гатчинском районе задержали

Мужчина признал свою вину.

В Ленобласти задержали водителя "Скании", который 19 сентября врезался в служебный автомобиль полицейских. Один сотрудник погиб, а другой получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления СК РФ.

Мужчина подозревается в нарушении ПДД. Напомним, накануне на трассе Р-23 "Санкт-Петербург–Псков-Пустокша-Невель" в Гатчинском районе грузовик внезапно выехал на встречную полосу. В результате этого произошло столкновение со служебной машиной. 25-летний полицейский погиб.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину. Следствие будет ходатайствовать о том, чтобы заключить его под стражу.

Фото: СК РФ по Ленобласти