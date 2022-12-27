В Сосновом Бору возбудили уголовное дело после падения ребёнка из окна

По факту гибели малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка после падения из окна. Об этом сообщил Следственный отдел по городу Сосновый Бор.

По факту гибели малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что вечером 16 июля 8-летний ребенок, находясь по месту своего проживания, выпал из окна квартиры, расположенной на 5 этаже. В результате падения ребенок получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

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