Под Петербургом встретили водяного воробья

Птицу также называют оляпкой.

В Лосево в Ленобласти был замечен водяной воробей. Птицу также называют оляпкой, сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Пернатого встретили на порогах Вуоксы 10 февраля.

Махонькая пташка сидит на камнях, торчащих из воды, иногда ныряет, чтоб достать со дна рачков да червячков. Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Водяной воробей занесен в Красную книгу региона. Известно, что он может находиться под водой до 30 секунд.

Ранее мы рассказывали о том, что в районе Каменноостровского моста поселилась нерпа.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное