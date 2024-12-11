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Под Петербургом встретили водяного воробья
Сегодня, 15:23
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Под Петербургом встретили водяного воробья

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Птицу также называют оляпкой.

В Лосево в Ленобласти был замечен водяной воробей. Птицу также называют оляпкой, сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное". 

Пернатого встретили на порогах Вуоксы 10 февраля. 

Махонькая пташка сидит на камнях, торчащих из воды, иногда ныряет, чтоб достать со дна рачков да червячков. 

Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное" 

Водяной воробей занесен в Красную книгу региона. Известно, что он может находиться под водой до 30 секунд. 

Ранее мы рассказывали о том, что в районе Каменноостровского моста поселилась нерпа. 

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное 

Теги: вуокса, оляпка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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