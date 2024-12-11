Под Петербургом встретили водяного воробья

В Лосево в Ленобласти был замечен водяной воробей. Птицу также называют оляпкой, сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".
Пернатого встретили на порогах Вуоксы 10 февраля.
Махонькая пташка сидит на камнях, торчащих из воды, иногда ныряет, чтоб достать со дна рачков да червячков.
Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"
Водяной воробей занесен в Красную книгу региона. Известно, что он может находиться под водой до 30 секунд.
Ранее мы рассказывали о том, что в районе Каменноостровского моста поселилась нерпа.
Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все