Власти Петербурга возложили цветы к памятнику героическим защитникам Ленинграда в День прорыва блокады

В церемонии приняли участие Александр Беглов и Вячеслав Макаров.

Власти Петербурга возложили цветы к памятнику героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Церемония приурочена к 78-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда, который произошел 18 января 1943-го года.

В этот день советские войска в ходе операции "Искра" прорвали кольцо вражеской армии.

Ранее губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили горожан с праздником. Они поблагодарили ветеранов и напомнили о том, что прорыв блокады Ленинграда стал предвестником громких побед 1943 года под Сталинградом и Курском, обеспечивших коренной перелом в Великой Отечественной войне.

Также жителей Петербурга поздравила Валентина Матвиенко.

Фото: Telegram / "Пул78"