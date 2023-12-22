В петербургском метро 18 января будут раздавать ленты Ленинградской Победы

Волонтеры будут дежурить около всех станций метро с 18 до 19 часов.

Сегодня, 18 января, Петербург отмечает День прорыва блокады Ленинграда. На всех станциях метро жители Северной столицы могут получить Ленты Ленинградской Победы. Волонтеры будут дежурить с 18:00 до 19:00. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем tg-канале.

В честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается 27 января, ленты будут раздаваться у станций метро "Адмиралтейская", "Гостиный двор" и "Ладожская" с 12:00 до 13:00.

Кроме того, в Доме книги сейчас проходит памятное мероприятие. Оно началось в 15:30. Волонтеры раздали гостям ленты. На площадке выступят музыканты, поэты, историки. Зрители послушают военные песни и стихи, посвященные Ленинграду. Здесь пройдет лекция "Писатели в блокадном Ленинграде" от Государственного литературного музея "ХХ век".

Ранее на Piter.tv: в Петербурге откроется выставка "Блокада глазами управдома".

Фото: Telegram / Пиотровский Online