В Петербурге свободно 40% коек для ковидных пациентов

На лечении в стационарах находятся более 6 тыс. больных.

Для пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в Петербурге выделили 8 326 мест в больницах. Однако 6 284 из них занято. Таким образом, свободный коечный фонд в городе составляет 40%. Об этом Piter.tv сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 10 октября.

Известно, что за последние 24 часа в больницы Северной столицы поступило почти 400 пациентов. Еще 568 больных сегодня находятся в реанимации, свыше 250 человек подключено к аппаратам ИВЛ.

Власти города на Неве призывают петербуржцев пройти вакцинацию. Запись на прививку осуществляется по телефону "122" или на портале "Госуслуги".

Ранее на Piter.tv сообщили, что на петербургских вокзалах проверяют соблюдение масочного режима.

Фото: Piter.tv