Можно получить 350 тысяч рублей на пошив партии одежды.

В Петербурге запущена новая мера поддержки для швейных производств и дизайнеров. Город возьмет на себя до 80% издержек на пошив коллекций локальных брендов в городе, рассказали в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Сертификаты на пошив одежды будут предоставляться через Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом году размер сертификата составит 350 тысяч рублей.

"Пилот" даст возможность отшивать партии одежды на петербургских швейных фабриках, производство которых организовано на контрактном принципе.

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