Более 60% петербуржцев планируют смотреть Парад Победы

Парад Победы на Красной площади является одним из самых значимых событий для нашей страны.

Трансляцию парада Победы будут смотреть 63% петербуржцев. Об этом в ходе опроса узнал сервис по поиску работы SuperJob

Парад Победы на Красной площади является одним из самых значимых событий для нашей страны. Так, 63% петербуржцев собираются смотреть трансляцию парада в год 80-летния Победы.

Как отметил "Петербург2", опрошенные подчеркивают особое отношение к этому событию: "Это мой любимый праздник, горжусь ветеранами". Чем старше респонденты, тем выше интерес к трансляции, — среди горожан до 35 лет смотреть парад по телевизору будут 60%, тогда как среди тех, кто старше 45 лет, — 73%.

В Петербурге 9 мая введут ограничения деятельности ТРЦ.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)