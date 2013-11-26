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Светлана Сурганова отметит День Рождения концертом 14 декабря в Петербурге
Сегодня, 15:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Светлана Сурганова отметит День Рождения концертом 14 декабря в Петербурге

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Группа "Сурганова и Оркестр" соединят предновогоднее настроение и день рождения Светланы Сургановой — 14 декабря в А2 музыканты дадут праздничный концерт с программой "В лучшем виде".

В этот раз "Сурганова и Оркестр" решили объединить сразу два праздничных повода на концерте в Петербурге – день рождения Светланы Сургановой и грядущий Новый год. Название музыкальной программы "В лучшем виде" говорит, что зрителей ждут только самые любимые и важные песни. Точный список песен группа держит в секрете. 

Петербургский коллектив "Сурганова и Оркестр" с 2003 года радует поклонников своими живыми концертами по всему миру. Творчество группы трудно охарактеризовать каким-то одним жанром – здесь есть и поэзия, и рок, и эстрадные мелодии. Билеты на концерт уже в продаже.

Также Ева Польна приглашает на WHITE SHOW PARTY 8 декабря в Петербурге.

Фото: предоставлено организаторами

Теги: концерт, оркестр, сурганова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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