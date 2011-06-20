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Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двухлетней девочки на Планерной
Сегодня, 11:15
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Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двухлетней девочки на Планерной

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С телесными повреждениями пострадавшую госпитализировали.

Устанавливаются обстоятельства травмирования двухлетней девочки на улице Планерной, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Напомним, предварительно, вечером 29 октября ребенок находился в квартире под присмотром няни. Отца, который воспитывает девочку, дома не было. 

Когда малолетняя находилась в туалете, на нее упал шкаф с бытовыми предметами. Няня в этот момент находилась в другой комнате. С телесными повреждениями пострадавшую госпитализировали, ей оказали медицинскую помощь.

Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Действиям няни и отца девочки будет дана правовая оценка. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Также поставила на контроль ход доследственной проверки по факту случившегося прокуратура Приморского района города. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: на ребенка упал шкаф, планерная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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