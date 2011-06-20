Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двухлетней девочки на Планерной

С телесными повреждениями пострадавшую госпитализировали.

Устанавливаются обстоятельства травмирования двухлетней девочки на улице Планерной, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, предварительно, вечером 29 октября ребенок находился в квартире под присмотром няни. Отца, который воспитывает девочку, дома не было.

Когда малолетняя находилась в туалете, на нее упал шкаф с бытовыми предметами. Няня в этот момент находилась в другой комнате. С телесными повреждениями пострадавшую госпитализировали, ей оказали медицинскую помощь.

Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Действиям няни и отца девочки будет дана правовая оценка. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Также поставила на контроль ход доследственной проверки по факту случившегося прокуратура Приморского района города.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга