Эксперты озвучили зарплату менеджеров по подбору персонала в Петербурге

В сфере наблюдается нехватка квалифицированных кадров, поэтому средние рыночные заработные платы менеджеров по подбору персонала в строительстве за год выросли на 14,3%.

Во вторник, 7 сентября, сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в августе 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию "Менеджер по подбору персонала" в Петербурге.

Из-за нехватки квалифицированных кадров работодатель вынужден ценить труд рекрутеров: средние рыночные заработные платы менеджеров по подбору персонала в строительстве за год выросли на 14,3%. Зарплатный максимум в Москве составляет 150 тыс. руб., в Петербурге рекрутеры в строительстве зарабатывают до 125 тыс. руб., в Хабаровске и Владивостоке – до 110 тыс. руб.

Также специалисты сервиса озвучили предлагаемую зарплату работникам с опытом до года, неполным высшим образованием по специальностям "психология", "педагогика", "управление персоналом", имеющих базовые знания методов поиска и подбора персонала и навыки работы с большими объемами. Такие соискатели смогут получить в Петербурге до 45 тыс. руб. В случае, если есть высшее образование, опыт от года, а также знания методик аттестации персонала, современных методик профессиональной и личностной оценки кандидатов, а также опыт массового подбора персонала с успешным опытом закрытия вакансий, то работодатель готов предложить до 53 тыс. руб. Специалисту со стажем от 3-х лет, навыками использования различных каналов и инструментов подбора персонала, опытом работы в условиях жестких временных рамок платят в Петербурге от 53 до 80 тыс. руб.

Самую высокую зарплату предлагают кандидатом со знанием английского языка на свободном уровне и с опытом работы от 5 лет специалистов высшего звена или представителей редких профессий в сфере строительства и опытом работы в компании с численностью персонала более 1000 человек – до 125 тыс. руб.

Как правило, такую работу ищут женщины в возрасте 30 лет с высшим образованием.

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