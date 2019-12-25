Эксперты посчитали, сколько петербуржцы потратили на цветы перед Днём знаний

В этом году продажи цветов упали.

Многие родители школьников в этом году сэкономили на букетах к 1сентября, а кто-то вовсе не стал покупать цветы из-за отмены торжественной линейки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные IT-компании "Платформа ОФД".

В среднем, в этом году у родителей ушло на букет 1300 рублей, что на 23% меньше, чем в прошлом году. Число покупок уменьшилось на 22%.

В этом году чаще всего покупали хризантемы, гладиолусы. Роз было продано на 26% меньшем, чем в 2019 году.

В Петербурге средняя стоимость букета составила почти 1200 рублей. Обороты цветочных магазинов 31 августа выросли на 10%, но 1 сентября упали на 11%.

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Фото: Piter.TV