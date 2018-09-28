Русалки на горельефе дома Николаевых обрели новый цвет лица

Коммунальщики в очередной раз закрасили "творчество" вандалов, но в этот раз это слишком заметно.

Горельеф на доме Николаевых в центре Петербурга привели в порядок. Ранее архитектурное убранство испортили вандалы, разрисовав лица русалок. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Как видно на кадрах, русалкам вернули свой "привычный" цвет, однако краска все же немного отличается от остальной части дома.

Напомним, 16 июля мы обнаружили, что русалкам на историческом доме пририсовали слезы и татуировки на лицах. Композиция пострадала не в первый раз. В 2017-м году неизвестные отломали часть головы русалки, а других облили краской. В 2018-м году композиция "потеряла" одно из лиц, позже его нашли. "Нападение" повторилось и в 2020-м году.

Видео: Piter.TV