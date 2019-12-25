Смольный обязал управляющую компанию восстановить горельеф на Доме Орлова

В июне специалисты заметили, что горельеф утрачен.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал коммунальщиков восстановить лепной декор на "Доме Е.М.Орлова" на Вознесенском проспекте. В июне профильный комитет Смольного выявил, что горельеф поврежден. Об этом сообщила 25-го октября пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Дом Орлова на Вознесенском, 18, литера А, является объектом культурного наследия. В июне специалисты обнаружили, что дом содержится ненадлежащим образом, на фасаде отсутствует горельеф с женскими полуфигурами. Лепнину сняли без разрешения КГИОП.

ЖКС №2 Адмиралтейского района должна была остановить работы. В сентябре 2021-го года Октябрьский районный суд оштрафовал управляющую компанию на 100 тысяч рублей. КГИОП обратился в суд, чтобы обязать ответственное лицо восстановить утраченные элементы. Работы нужно будет провести в течение 2 лет. В ином случае пользователю регулярно придется платить штраф.

Фото: КГИОП