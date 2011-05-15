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Рейс Стамбул – Москва перенаправили из Внуково в Петербург
Сегодня, 8:46
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Рейс Стамбул – Москва перенаправили из Внуково в Петербург

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Самолёт рейса ТК419, временно размещённый в Пулково, отправился обратно во Внуково.

Авиарейс, направлявшийся из Стамбула в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Пулково из-за временных ограничений на вылеты и посадки в столичных воздушных гаванях. Эту информацию подтверждают данные сервиса отслеживания полетов Flightradar24. Самолет совершил посадку в Петербурге ради соблюдения мер предосторожности и ожидает дальнейших инструкций.

UPD: По сообщению Росавиации, аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вновь открыли приём и отправку рейсов, сняв действующие ранее ограничения.

Самолёт рейса ТК419, временно размещённый в Пулково, отправился обратно во Внуково. Ожидается прибытие в столицу ориентировочно в 7:30 утра.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково задерживались самолеты. Какое-то время не садились рейсы из Ухты, Архангельска, Пекина и Шанхая. Самолет из первого города задержался на 15 минут, из второго – на 12 минут. А еще совершали круги авиалайнеры из Калининграда, Москвы, Уфы и Шарм-эш-Шейха. 

Фото: Piter.TV

Теги: авиарейсы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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