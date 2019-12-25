Петербуржцам напомнили о запрете гулять по городским лесам и разводить огонь

При жаре в +35 градусов риск возникновения огня возрастает.

В Смольном напоминают, что в Петербурге действует противопожарный режим. Это означает, что разводить огонь, сжигать сухой мусор и растительность на территориях зеленых насаждений и в лесах запрещено.

Применять пиротехнические изделия и огневые эффекты на открытых территориях запрещено, в том числе и в праздники. Для этого нужно получить разрешение от ГУ МЧС по Петербургу. Прогулки и поездки по лесопарковым зонам и городским лесам запрещены. Стоянка разрешена только на специально оборудованных и обозначенных соответствующими знаками местах.

В жаркое и засушливое лето возникает дополнительный риск неконтролируемого возгорания. Аномальная жара уже повлияла на работу транспортной инфраструктуры города.

Фото: Piter.TV