Все происшествия Петербурга за 17 ноября: фото и видео

Происшествия в Петербурге за сутки, 17 ноября. Что случилось в Спб сегодня? Рассказывает канал Piter.TV и наш традиционный обзор ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге.

Последний рабочий день недели в Северной столице не обошелся без происшествий. Впятницу, 17 ноября, в нашем городе было немало дорожных и уличных ЧП, преступлений и странных событий. Канал Piter.TV публикует подборку случившегося в Северной столице за минувшие сутки.

ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 17 ноября: обзор происшествий за сутки

1. Для некоторых жителей города утро началось весьма странно. Например Водитель "Яндекс Такси" резко решил сменить профессию на водолаза и направил машину в воду с пассажиром внутри. Обе мужчины кричали из салона, что не умеют плавать. Автомобиль неокторое время держался на поверхности, а потом начал тонуть. Спасли их подоспевшие сотрудники МЧС на лодке.

2. Не обошлась ночь на пятницу и без поножовщины: На Вознесенском проспекте неизвестные ударили прохожего ножом и скрылись. Раненного отвезли в Мариинскую больницу. Подозреваемых ищут.

3. На Малоохтинской набережной пожарные спасали "Адама и Еву". Ночью в одном из домов города произошло возгорание. Спасатели тушили ресторан "Адам и Ева". К счастью ни работников, ни посетителей в заведении не было. так что обошлось без пострадавших.

4. Около восьми утра На Московском шоссе маршрутное такси сбило перебегающего дорогу пешехода. К сожалению, для нарушителя ПДД все закончилось плачевно - он погиб на месте. По предварительным данным, наезд совершило маршрутное такси.

5. День отличился многочисленными эвакуациями. В первой половине дня Piter.tv писал, что В Петербурге эвакуируют школы из-за анонимных звонков. Вслед за школами в Петербурге эвакуировали ТРК и вузы. Более подробно Волна эвакуации в Петербурге: последние новости.

6. Не обошлось в пятницу и без эвакуации подземки. Станцию метро "Ладожская" закрыли на вход и выход. Правда, проверка бесхозного предмета продлилась всего четыре минуты.

7. Также сегодня стало известно о загадочном происшествии. В Петербурге бесследно исчез драматург, которому угрожали бандиты. Правозащитники предоставили данные, согласно которым Михаил Жилкин написал, что его нашли те, кто угрожал ему расправой.