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Водитель "Яндекс Такси" резко решил сменить профессию на водолаза и направил машину в воду с пассажиром внутри
Сегодня, 7:59
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lesjasap
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Водитель "Яндекс Такси" резко решил сменить профессию на водолаза и направил машину в воду с пассажиром внутри

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В центре Северной столицы такси решило продлить пляжный сезон, искупавшись в реке.

В ночь на 17 ноября в центре Санкт-Петербурга водитель “Яндекс. Такси” не справился с управлением и врезался на автомобиле в воду. Известно, что в машине также находился пассажир. 
 
Как сообщают очевидцы, автомобиль около двадцати минут находился в холодной воде, после чего начал погружаться на дно Мойки. Инцидент произошел вблизи Марсова поля. Оба пострадавших кричали о том, что не умеют плавать.
 
Причины, по которым мужчины не закрывали окна в салоне такси не сообщается. Однако, им удалось открыть заднюю дверь машины. После этого действия транспортное средство резко стало уходить под воду. В последние минуты петербуржцев вытащили из салона спасатели, приплывшие на лодке. До этого тонущих пытались спасти, кидая мужчинам трос с берега, но он оказался слишком короткий. 
 
Во время операции по спасению, автомобиль успел “проплыть” под первым садовым мостом и практически оказаться у второго. Оба человека, находившихся в такси не пострадали. 
Теги: авария , дтп , марсово поле , река мойка , такси
Категории: ДТП Новости СПб

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