Водитель "Яндекс Такси" резко решил сменить профессию на водолаза и направил машину в воду с пассажиром внутри

В центре Северной столицы такси решило продлить пляжный сезон, искупавшись в реке.

В ночь на 17 ноября в центре Санкт-Петербурга водитель “Яндекс. Такси” не справился с управлением и врезался на автомобиле в воду. Известно, что в машине также находился пассажир.

Как сообщают очевидцы, автомобиль около двадцати минут находился в холодной воде, после чего начал погружаться на дно Мойки. Инцидент произошел вблизи Марсова поля. Оба пострадавших кричали о том, что не умеют плавать.

Причины, по которым мужчины не закрывали окна в салоне такси не сообщается. Однако, им удалось открыть заднюю дверь машины. После этого действия транспортное средство резко стало уходить под воду. В последние минуты петербуржцев вытащили из салона спасатели, приплывшие на лодке. До этого тонущих пытались спасти, кидая мужчинам трос с берега, но он оказался слишком короткий.

Во время операции по спасению, автомобиль успел “проплыть” под первым садовым мостом и практически оказаться у второго. Оба человека, находившихся в такси не пострадали.