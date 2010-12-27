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На Вознесенском проспекте неизвестные ударили прохожего ножом и скрылись
Сегодня, 8:09
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lesjasap
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На Вознесенском проспекте неизвестные ударили прохожего ножом и скрылись

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В Адмиралтейском районе преступники с оружием рандомно напали на человека.

Ночью в Адмиралтейском районе неизвестные злоумышленники порезали местного жителя. Нападение произошло около двух часов ночи 17 ноября на Вознесенском проспекте.
 
Сообщается, прохожий по неустановленной причине привлек внимание троих преступников. После чего они ударили ножом в мужчину и скрылись с места происшествия. По информации от очевидцев, вместе с компанией напавших была девушка. 
 
В настоящее время пострадавший госпитализирован в Мариинскую больницу. Медики рассказали, что пациент поступил  к ним с непроникающим ножевым ранением. Жизни мужчины ничего не угрожает. Правоохранительные органы занимаются расследованием данного инцидента. 
Теги: адмиралтейский район , вознесенский проспект , мариинская больница , ножевое ранение
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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