Вслед за школами в Петербурге эвакуируют ТРК и вузы

В Петербурге эвакуируют уже не только школы, но и торговые комплексы и высшие учебные заведения.

Очевидцы сообщают, что число эвакуируемых заведений в городе стремительно растет. Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге эвакуируют школы из-за анонимных звонков. Вскоре к ним присоединились и другие общественные места.

Очевидцы сообщают об эвакуации ТРК "Жемчужная плаза" и "Мега Парнас". Кроме того из здания РАНХиГС на Васильевском острове вывели всех студентов и преподавателей. Также сообщают, что эвакуировали не только учебные корпуса, но и общежития. Вскоре на улицу пришлось выйти и студентам института культуры.

Уже известно об эвакуации 19 школ. Также сообщают, что из садика №20 выводят детей. Обстоятельства выясняются. предварительно, эвакуации происходят из-за очередной серии анонимных звонков.

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