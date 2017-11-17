Правозащитник: В Петербурге бесследно исчез драматург, которому угрожали бандиты

В Петербурге пропал драматург Михаил Жилкин. По словам правозащитника Динар Идрисов, мужчине поступали угрозы.

В Петербурге без вести пропал драматург Михаил Жилкин. По словам правозащитника Динара Идрисова, мужчине угрожали. Об этом пишет "Росбалт".



По данным, которые предоставил Идрисов, утром 17 ноября Жилкин на своей странице в Facebook написал, что за ним пришли те, кто его долго искал и угрожал ему расправой, он скрывается на крыше дома, внизу — бандиты.



По словам правозащитника, телефон драматурга был недоступен несколько часов, страница в соцсети удалена. Днем стал доступен петербургский номер, но никто не брал трубку.



Жилину отправили СМС : "Михаил, что случилось? Где Вы сейчас, помощь нужна?", на что последовали ответы: "Вы кто Михаил в коме" и "Я сжег его паспорт и разбил ноутбук он проснется другим человеком счастливым отстаньте он него все".



Михаил Жилин - драматург, сотрудничает с "Театр.doc". В августе этого года мужчина рассказал изданию "Медиазона", что якобы некоторое время был в рабстве в Чечне. После этого ему начали поступать угрозы.