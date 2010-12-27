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На Московском шоссе маршрутное такси сбило перебегающего дорогу пешехода
Сегодня, 9:15
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lesjasap
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На Московском шоссе маршрутное такси сбило перебегающего дорогу пешехода

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Переход в неположенном месте стоил пешеходу жизни.

Около восьми часов утра по Московскому шоссе около поста ГАИ водитель сбил человека. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. 
 
Очевидцы сообщают, что в ДТП участвовал микроавтобус. По неподтвержденным данным, именно маршрутное такси сбило пешехода. 
 
По словам свидетелей, авария произошла из-за того, что человек перебегал проезжую часть в неположенном месте. Известно, что на том участке дороги есть светофор с кнопкой, которую нужно нажимать, в случае необходимости перехода дороги. Однако, местные жители не обращают внимание на этот нюанс и бегут на другую сторону на свой страх и риск. 
 
На обочине дороги, с противоположной стороны от поста ДПС стоит автомобиль. 
 
В настоящее время обстоятельство инцидента выясняются.
Теги: летальный исход , московское шоссе , пешеход
Категории: ДТП Новости СПб

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