В Петербурге установят предел по громкости для уличных музыкантов

На одних площадках можно будет использовать громкие динамики мощностью более 1 кВт, барабаны, а на других – нельзя.

Комитет по культуре Петербурга подготовил законопроект, который регламентирует выступления уличных артистов на улицах. На данный момент документ находится в разделе антикоррупционной экспертизы, а затем поступит в ЗакС.

В опубликованном документе вводится определение уличного выступления: это музыкальные, литературные или танцевальные представления на улицах и площадях, где может находиться неограниченное количество людей. При этом организатором может быть только совершеннолетний гражданин. Согласованием выступлений на улице займутся органы исполнительной власти.

Также в Петербурге будут определены места для выступлений. На одних площадках можно будет использовать громкие динамики мощностью более 1 кВт, барабаны, а на других – нельзя. Это будет зависеть от близости жилой застройки.

За выступление без согласования грозит штраф. Артист может заплатить от 1 до 5 тысяч рублей. Для ИП штраф может составлять от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – 50-200 тысяч рублей.

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