Петербуржцы в социальных сетях поделились последствиями шторма в городе

Вечером 18 мая в Петербурге спасатели совершили 57 выездов.

Вечером 18 мая в Петербурге спасатели совершили 57 выездов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Так, спасатели совершили 26 выездов по вызовам о падении деревьев. Петербуржцы поделились фотографиями упавшего дерева в Петроградском районе на пересечении Левашовского и Чкаловского проспектов. Автор поста отметил, что дерево тем самым прикрыло автомобиль от града. Информации о пострадавших нет.

В Приморском районе в результате урагана у дома №6 по улице Ланской упали две берёзы около автомобиля петербуржца. Как заявил сам мужчина, его машина "в рубашке родилась". Информации о пострадавших нет.

В Приморском районе на Сестрорецкой улице, как отметили очевидцы, полностью было остановлено дорожное движение из-за упавшего дерева. К тому же, дерево оборвало провода. Информации о пострадавших нет.

Поваленные деревья также были замечены в районе станции метро "Чёрная речка" и во многих других районах города.

Также спасатели совершили 12 выездов по вызовам об угрозе падения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций. Так, в Приморском районе около станции метро "Пионерская" в торговом центре обрушилась крыша ресторана быстрого питания "Бургер Кинг". Как заявил очевидец, в результате инцидента пострадала женщина, которая закрыла собой маленьких детей от падавшей конструкции. Можно предположить, что крыша упала в связи с ухудшением погодных условий в городе. На данный момент выясняются детали происшествия.

У дома №7 на Приморском проспекте сорвало крышу. Известно, что в результате обрушения пострадали несколько автомобилей: Mitsubishi, Skoda, BMW, Subaru и Chevrolet. Информации о пострадавших нет.

К тому же, в Выборгском районе напротив дома №16/1 по улице Фёдора Абрамова сильным ветром сдуло одну легковушку в другую. Информации о пострадавших нет.

Не повезло также и наземному транспорту. В Кировском районе на улице Солдата Корзуна во время дорожного движения сломался троллейбус, затем и светофоры.

Без света также остались жители северной части города. На перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Непокоренных без светофоров случилось столпотворение.

Под давлением стихии на Каменноостровском проспекте с дома № 27 на тротуар и машину каршеринга свалилась штукатурка. Информации о пострадавших нет.

Также спасатели совершили 7 выездов по вызовам о затопление помещений из-за протечек кровель, ещё 9 выездов обработали из-за обрывов проводов и падения светофоров. Ещё 3 выезда были совершены из-за падения кладки балкона. По предварительным данным, в результате непогоды пострадали два человека и 14 автомобилей.

Напомним, что в Петербурге 19 мая ожидаются грозы и усиление ветра до 20 м/с. Спасатели напомнили, что во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;нужно отключить радио и телевизор, избегать использования телефона, в том числе сотового и электроприборов. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

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