В Петербурге около станции метро "Пионерская" обрушилась крыша ресторана быстрого питания

Как заявил очевидец, в результате инцидента пострадала женщина, которая закрыла собой маленьких детей от падавшей конструкции.

В Петербурге около станции метро "Пионерская" в торговом центре обрушилась крыша ресторана быстрого питания "Бургер Кинг". Об этом сообщает "Фонтанка" вечером 18 мая.

Как заявил очевидец, в результате инцидента пострадала женщина, которая закрыла собой маленьких детей от падавшей конструкции. Можно предположить, что крыша упала в связи с ухудшением погодных условий в городе. На данный момент выясняются детали происшествия.

Ранее мы писали, что в Петербурге 19 мая ожидаются грозы и усиление ветра до 20 м/с.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб; Piter.tv