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МЧС: в Петербурге 19 мая ожидаются грозы и усиление ветра до 20 м/с
Сегодня, 15:48
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nastya960

МЧС: в Петербурге 19 мая ожидаются грозы и усиление ветра до 20 м/с

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При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01".

Главное управление МЧС России по  Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 19 мая в городе ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. При грозе усиление ветра до 20 м/с.

Спасатели напомнили, что во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;нужно отключить радио и телевизор, избегать использования телефона, в том числе сотового и электроприборов.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

В Ленобласти 19 мая ожидается до +30 градусов и грозы.

Фото: pixabay

Теги: мчс, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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