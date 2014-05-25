В Ленобласти 19 мая ожидается до +30 градусов и грозы

Ночью и утром в отдельных районах туман.

В Ленинградской области 19 мая ожидается облачная с прояснениями погода, вогмлжны гроза и ливни. Об этом сообщили сотрудники МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью на западе, днём в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с, при грозах кратковременное усиление 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17, днём +20...+25, местами до +30 градусов.

Ночью и утром 20 мая на территории области также ожидается туман. Днем местами ливни, грозы, град. При грозах кратковременное усиление ветра 15-18 м/с. Днем местами температура воздуха до +26 градусов.

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