В Петербурге 15 сентября воздух прогреется до +26 градусов

При переменной облачности обойдется без дождей.

Синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом 15 сентября будет формироваться под влиянием западной периферии антициклона. При переменной облачности обойдется без дождей, а температурный фон на 8-9 градусов превысит климатическую норму, рассказал синоптик Михаил Леус.

Температура воздуха в городе +24…+26 градусов, в Ленобласти +22…+27 градусов. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление вырастит и составит 767 миллиметров рт. ст., что выше нормы.

В понедельник без осадков, столбики термометров покажут +24…+26 градусов.

Ранее Александр Колесов заявил, что аномальная жара в Петербурге сохранится до 17 сентября.

Фото: Piter.TV