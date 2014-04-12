  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 15 сентября воздух прогреется до +26 градусов
Сегодня, 9:00
179
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 15 сентября воздух прогреется до +26 градусов

0 0

При переменной облачности обойдется без дождей.

Синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом 15 сентября будет формироваться под влиянием западной периферии антициклона. При переменной облачности обойдется без дождей, а температурный фон на 8-9 градусов превысит климатическую норму, рассказал синоптик Михаил Леус. 

Температура воздуха в городе +24…+26 градусов, в Ленобласти +22…+27 градусов. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление вырастит и составит 767 миллиметров рт. ст., что выше нормы. 

В понедельник без осадков, столбики термометров покажут +24…+26 градусов. 

Ранее Александр Колесов заявил, что аномальная жара в Петербурге сохранится до 17 сентября. 

Фото: Piter.TV 

Теги: михаил леус, погода в сентябре
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии