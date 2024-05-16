В Петербурге и Ленобласти новая рабочая неделя начнётся с +31 градуса

Синоптики прогнозируют вероятные грозы.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии, первый день рабочей недели в городе на Неве будет жарким, но с кратковременными дождями.

Ночью ожидается переменная облачность без осадков, температура +19...+21°С, в пригородах может опуститься до +16°С. Днём столбики термометров поднимутся до +29...+31°С, хотя в прибрежных районах будет немного прохладнее — до +27°С.

Метеорологи предупреждают о возможных кратковременных дождях с грозами во второй половине дня. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днём усилится до умеренного. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее Piter.TV сообщал, что аномальная жара задержится в Петербурге.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")