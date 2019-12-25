Петербург 6 августа находится на пути холодного фронта 

Местами пройдут кратковременные дожди

Синоптическую ситуацию в Северной столице в среду будет определять холодный атмосферный фронт, пересекающий регион с юго-запада на северо-восток. Ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди и заметно похолодает. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 6 августа в Петербурге +21…+23 градуса, в Ленинградской области +21…+26 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг днем местами ожидается кратковременный дождь, ночью +13…+15 градусов, днём +20…+22 градуса.

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Фото: Piter.tv