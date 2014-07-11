В Ленобласти 6 августа пройдут кратковременные дожди

Днем +21...+26 градусов.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами 5 августа в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +21...+26 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил о скором окончании жаркой погоды в городе.

Фото: unsplash (Chloe Ridgway)