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В Ленобласти 6 августа пройдут кратковременные дожди
Сегодня, 15:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 6 августа пройдут кратковременные дожди

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Днем +21...+26 градусов.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами 5 августа в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +21...+26 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил о скором окончании жаркой погоды в городе.

Фото: unsplash (Chloe Ridgway)

Теги: август, дождь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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