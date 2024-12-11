В Петербурге 11 февраля температура будет выше нормы

Во вторник синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столице будет формировать северо-восточная периферия обширного антициклона. В регионе сохранится облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, существенных осадков не ожидается, а температурный фон заметно подрастёт и вплотную приблизится к оттепельным отметкам, возможна гололедица. Об этом рассказали синоптики "Фобос".
Температура воздуха 11 февраля в Петербурге 0…-2 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с.
В среду местами пройдёт небольшой снег и около 0 градусов.
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Фото: Piter.tv
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