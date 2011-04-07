Воскресенье в Петербурге и Ленобласти вновь будет по-летнему жарким

Температура воздуха прогреется до +27 градусов.

Погода продолжает радовать Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбики термометров вновь покажут летнюю погоду в воскресенье, 15 сентября.

В Северной столице в ночь на воскресенье обещают почти без осадков, но облачно и до +17 градусов. Днем в городе ожидается до +26 градусов, а в Ленинградской области воздух прогреется до +27. При этом в 47 регионе обещают кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее Piter.TV сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что аномальная жара в Петербурге и Ленобласти сохранится до 17 сентября.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"