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Воскресенье в Петербурге и Ленобласти вновь будет по-летнему жарким
Сегодня, 17:57
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Воскресенье в Петербурге и Ленобласти вновь будет по-летнему жарким

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Температура воздуха прогреется до +27 градусов.

Погода продолжает радовать Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбики термометров вновь покажут летнюю погоду в воскресенье, 15 сентября.

В Северной столице в ночь на воскресенье обещают почти без осадков, но облачно и до +17 градусов. Днем в городе ожидается до +26 градусов, а в Ленинградской области воздух прогреется до +27. При этом в 47 регионе обещают кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее Piter.TV сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что аномальная жара в Петербурге и Ленобласти сохранится до 17 сентября.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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