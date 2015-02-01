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В Ленобласти 5 августа местами возможны грозы
Сегодня, 15:12
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В Ленобласти 5 августа местами возможны грозы

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Днем +24...+29 градусов.

В Ленинградской области во вторник ожидается облачная с прояснением погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 5 августа в регионе ожидается переменная облачность, днем – облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны ливни, грозы. Ветер ночью переменных направлений 1-5 м/с, днем юго-западный, западный 4-9 м/с, при грозе порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, местами до +20 градусов, днем +24...+29 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Июль 2025 года в Петербурге вошел в семёрку самых жарких за всю историю наблюдений.

Фото: unsplash (Dave Hoefler)

Теги: август, лето, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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