В Ленобласти 5 августа местами возможны грозы

Днем +24...+29 градусов.

В Ленинградской области во вторник ожидается облачная с прояснением погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 5 августа в регионе ожидается переменная облачность, днем – облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны ливни, грозы. Ветер ночью переменных направлений 1-5 м/с, днем юго-западный, западный 4-9 м/с, при грозе порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, местами до +20 градусов, днем +24...+29 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

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Фото: unsplash (Dave Hoefler)