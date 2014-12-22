В Ленобласти 26 июля столбики термометров поднимутся до +32 градусов

Днем местами пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области в субботу ожидается жаркая погода и переменная облачность. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 26 июля в регионе обойдётся без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем юго-восточный, южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, местами до +11 градусов, днем +27...+32 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Петербург и Ленобласть приходит аномальная жара — об этом предупредил главный синоптик города Александр Колесов. На ближайшие пять дней температура в регионе будет превышать климатическую норму на 7 градусов и более.

Фото: Piter.tv