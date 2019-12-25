Тело подростка обнаружили под окнами дома в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга подросток погиб при падении с высоты. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Информация о трагедии возле дома на углу Коломяжского и Богатырского проспектов поступила в полицию вечером 10 июня. Под балконами обнаружили тело 15-летнего девятиклассника. Предварительно, он упал с 22-го этажа.
В личном телефоне школьника нашли неотправленные сообщения родителям. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что в заброшенном доме в Красном Селе обнаружили тело подростка. Студент на учете в полиции и у психиатра не состоял, его семья полная.
Фото: Piter.TV
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