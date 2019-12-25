  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Тело подростка обнаружили под окнами дома в Приморском районе
Сегодня, 8:12
156
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Тело подростка обнаружили под окнами дома в Приморском районе

0 0

Предварительно, школьник упал с 22-го этажа.

В Приморском районе Петербурга подросток погиб при падении с высоты. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Информация о трагедии возле дома на углу Коломяжского и Богатырского проспектов поступила в полицию вечером 10 июня. Под балконами обнаружили тело 15-летнего девятиклассника. Предварительно, он упал с 22-го этажа. 

В личном телефоне школьника нашли неотправленные сообщения родителям. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в заброшенном доме в Красном Селе обнаружили тело подростка. Студент на учете в полиции и у психиатра не состоял, его семья полная.

Фото: Piter.TV 

Теги: падение с высоты, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии