Тело подростка обнаружили под окнами дома в Приморском районе

Предварительно, школьник упал с 22-го этажа.

В Приморском районе Петербурга подросток погиб при падении с высоты. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Информация о трагедии возле дома на углу Коломяжского и Богатырского проспектов поступила в полицию вечером 10 июня. Под балконами обнаружили тело 15-летнего девятиклассника. Предварительно, он упал с 22-го этажа.

В личном телефоне школьника нашли неотправленные сообщения родителям. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в заброшенном доме в Красном Селе обнаружили тело подростка. Студент на учете в полиции и у психиатра не состоял, его семья полная.

Фото: Piter.TV