14-летний подросток надышался дезодорантом и умер

Его нашли в арке дома 51 по Ленинскому проспекту.

В Красносельском районе Петербурга подросток надышался дезодорантом и умер. По словам друзей, мальчик побежал, потерял равновесие и упал на асфальт лицом.

По информации "Оперативного прикрытия", труп 14-летнего мальчика был обнаружен 14 февраля около 5 часов утра в арке дома 51 по Ленинскому проспекту.

Со слов друзей, подросток надышался дезодорантом, потерял равновесие, споткнулся и упал лицом о землю. Была вызвана скорая помощь, медики констатировали смерть.

Ранее в Янино семилетняя девочка скончалась после простуды.

Фото: Piter.tv