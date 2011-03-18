В Петербурге будет более 200 площадок для выступлений уличных артистов

В ЗакСе разрабатывают законопроект, который устранит пробелы в регулировании выступлений уличных музыкантов.

В Петербурге будет более 200 адресов, по которым смогут выступать уличные музыкантов. Об этом в интервью "Петербургскому дневнику" сообщил глава комитета по культуре Петербурга Федор Болтин.

По словам чиновника, в Петербурге изучили опыт Москвы, у которой есть проекты "Уличный артист" и "Уличный артист в парках". Также Болтин пояснил, зачем власти хотят внести поправки в закон для урегулирования выступления уличных музыкантов.

Закон призван внести ясность и прозрачность в проведение уличных выступлений для организаторов, самих артистов, жителей города и туристов.

В законе будут прописано разделение мест по уровню звука, единые правила безопасности, ответственность за нарушение организации выступления. Штрафы предусмотрены только за грубые нарушения.

Ранее Федор Болтин говорил о том, что номинально согласование выступлений есть и сейчас, однако закон устарел, и в нем прописаны не все детали. По словам чиновника, традиция уличных выступлений сложилась давно, но сейчас музыкантов стало больше, и техника громче, что может приносить неудобства жителям.

Подать заявку на выступление в конкретном месте можно будет в МФЦ.

Фото: Piter.tv