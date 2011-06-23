Оскароносный мультфильм "Тайна Коко" получит продолжение

Его релиз намечен на 2029 год.

Студия Pixar объявила о начале работы над второй частью анимационного фильма "Тайна Коко". Это стало известно со слова главы Disney Боба Айгера на ежегодной встрече акционеров компании.

По утверждению Айгера, сиквел оскароносного мультфильма "сохранит атмосферу оригинала". В нем останется фирменный юмор, а сам он будет наполнен приключениями и теплотой.

Официальное название фильма – "Тайна Коко 2". Он пребывает в стадии предпродакшна и доберется до проката в 2029 году. К работе над продолжением первого фильма вернутся Ли Анкрич и Эдриан Молина – режиссер и сорежиссер "Тайный Коко".

Ранее мы сообщали, что в сети появился новый трейлер мультфильма "Элио".

Фото: Скриншот из фильма "Тайна Коко" (2017)