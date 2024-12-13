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Около Колпинского шоссе появится парк площадью 4,1 гектара
Сегодня, 10:40
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Около Колпинского шоссе появится парк площадью 4,1 гектара

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В парке будут прогулочные дорожки и газоны с разносортными травами.

Застройщик Setl Group благоустроит новый парк в Пушкинском районе Петербурга. Его площадь составит 4,1 гектара, стало известно Piter.TV. 

Пространство будет располагаться около реки Славянки ближе к дому 129 по Колпинскому шоссе. Подготовительные работы стартовали осенью 2024 года, с наступлением аграрного сезона начнутся озеленение и благоустройство. В парке появятся прогулочные дорожки и газоны с разносортными травами. Также высадят 160 деревьев и более 5 тыс. кустарников. Еще планируется обустройство детских площадок и скамеек. 

Парк откроется уже в этом году. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ГАТИ выдала ордер для благоустройства сквера ВДВ. 

Фото: пресс-служба Setl Group 

Теги: колпинское шоссе, новый парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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