Около Колпинского шоссе появится парк площадью 4,1 гектара

В парке будут прогулочные дорожки и газоны с разносортными травами.

Застройщик Setl Group благоустроит новый парк в Пушкинском районе Петербурга. Его площадь составит 4,1 гектара, стало известно Piter.TV.

Пространство будет располагаться около реки Славянки ближе к дому 129 по Колпинскому шоссе. Подготовительные работы стартовали осенью 2024 года, с наступлением аграрного сезона начнутся озеленение и благоустройство. В парке появятся прогулочные дорожки и газоны с разносортными травами. Также высадят 160 деревьев и более 5 тыс. кустарников. Еще планируется обустройство детских площадок и скамеек.

Парк откроется уже в этом году.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ГАТИ выдала ордер для благоустройства сквера ВДВ.

Фото: пресс-служба Setl Group